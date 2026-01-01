K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр

Фильтры выполнены из специального оптического стекла в оправе из алюминиевого сплава. Невероятно тонкий корпус легко и быстро устанавливается на объектив, а более четкая насечка поможет при скручивании. Вся серия фильтров имеет гидрофобное покрытие, благодаря чему капли жидкости моментально скатываются с линзы не оставляя следов, а защита от царапин гарантирует долговечность.
Характеристики:
- Вид светофильтра Black Mist/Diffusion
- Сила эффекта 1
- Диаметр светофильтра 58 мм
- Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие