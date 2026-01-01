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K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр

K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр

K&F Concept
Артикул: MTG-5388

K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр. Black Mist фильтры делают контраст более мягким, сглаживая морщины и мелкие дефекты кожи, а вокруг источников света появляется гало, создающий особую атмосферу в кадре. В отличие от прочих видов фильтров, этот гораздо бережнее относится к детализации и насыщенности кадра.

Описание

Фильтры выполнены из специального оптического стекла в оправе из алюминиевого сплава. Невероятно тонкий корпус легко и быстро устанавливается на объектив, а более четкая насечка поможет при скручивании. Вся серия фильтров имеет гидрофобное покрытие, благодаря чему капли жидкости моментально скатываются с линзы не оставляя следов, а защита от царапин гарантирует долговечность.

Характеристики:

  • Вид светофильтра Black Mist/Diffusion
  • Сила эффекта 1
  • Диаметр светофильтра 58 мм
  • Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие

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