K&F Concept Nano-X Black Mist 1/1 58мм светофильтр

Описание

Фильтры выполнены из специального оптического стекла в оправе из алюминиевого сплава. Невероятно тонкий корпус легко и быстро устанавливается на объектив, а более четкая насечка поможет при скручивании. Вся серия фильтров имеет гидрофобное покрытие, благодаря чему капли жидкости моментально скатываются с линзы не оставляя следов, а защита от царапин гарантирует долговечность.

Характеристики: