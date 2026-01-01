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K&F Concept Nano-C White Diffusion 82мм светофильтр
K&F Concept Nano-C White Diffusion 82мм светофильтр
K&F Concept Nano-C White Diffusion 82мм светофильтр
K&F Concept Nano-C White Diffusion 82мм светофильтр
K&F Concept Nano-C White Diffusion 82мм светофильтр
K&F Concept Nano-C White Diffusion 82мм светофильтр

K&F Concept Nano-C White Diffusion 82мм светофильтр

K&F Concept
Артикул: MTG-5491

K&F Concept Nano-C White Diffusion 82мм светофильтр. Новый вид размывающего фильтра белого цвета серии Nano-C. Эффект линзы добавляет в кадр дымку белого цвета, что смягчает контраст и делает кадр более нежным и атмосферным.

Описание

Модель имеет 18 слоёв нанопокрытия обеспечивающими защиту от бликов, а также гидрофобные и олеофобные свойства поверхности. Очистить стекло будет невероятно легко и просто. Одной из особенностей фильтра стала оправа толщиной 3.3мм, что совместима с крышкой на объектив аналогичного диаметра! Это позволяет не снимать линзу даже после окончания съёмки, а значит сэкономить время.

Характеристики:

  • Вид светофильтра White Mist/Diffusion
  • Диаметр светофильтра 82 мм
  • Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие
  • Вес с упаковкой 45 г

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