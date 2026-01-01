K&F Concept Nano-C White Diffusion 82мм светофильтр

Описание

Модель имеет 18 слоёв нанопокрытия обеспечивающими защиту от бликов, а также гидрофобные и олеофобные свойства поверхности. Очистить стекло будет невероятно легко и просто. Одной из особенностей фильтра стала оправа толщиной 3.3мм, что совместима с крышкой на объектив аналогичного диаметра! Это позволяет не снимать линзу даже после окончания съёмки, а значит сэкономить время.

Характеристики: