K&F Concept Nano-C White Diffusion 82мм светофильтр

Модель имеет 18 слоёв нанопокрытия обеспечивающими защиту от бликов, а также гидрофобные и олеофобные свойства поверхности. Очистить стекло будет невероятно легко и просто. Одной из особенностей фильтра стала оправа толщиной 3.3мм, что совместима с крышкой на объектив аналогичного диаметра! Это позволяет не снимать линзу даже после окончания съёмки, а значит сэкономить время.
Характеристики:
- Вид светофильтра White Mist/Diffusion
- Диаметр светофильтра 82 мм
- Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие
- Вес с упаковкой 45 г