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Hoya Variable Density 72 II нейтрально-серый фильтр
Hoya Variable Density 72 II нейтрально-серый фильтр
Hoya Variable Density 72 II нейтрально-серый фильтр

Hoya Variable Density 72 II нейтрально-серый фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7481

Hoya Variable Density 72 II нейтрально-серый фильтр. Нейтрально-серый светофильтр переменной плотности второго поколения HOYA Variable Density II, которые ослабляют световой поток на величину от 1.5 до 9 ступеней экспозиции. Отличие от предыдущего поколения модели HOYA Variable Density состоит в усовершенствованной оправе, у которой появился специальный рычажок, облегчающий использование фильтра.

Описание

Фильтр HOYA Variable Density II может заменить набор фильтров в интервале от ND3 до ND400, сэкономив, тем самым, бюджет. HOYA Variable Density II имеет эксклюзивную конструкцию оправы, которая минимизирует риск возникновения виньетирования при съёмке с широкоугольными объективами. Поскольку оправа этих фильтров несколько толще, чем у фильтров с фиксированной плотностью, виньетирование может возникать при съёмке:

 - на камерах с сенсором APS-C с широкоугольными объективами с фокусным расстоянием

менее 13 мм;

- на полнокадровых камерах с широкоугольными объективами с фокусным расстоянием

менее 24 мм.

 Из-за особой конструкции фильтра HOYA Variable Density II к нему можно крепить крышку объектива на один размер больше, чем размер самого фильтра. Например, на HOYA Variable Density II 77mm можно крепить крышку объектива 82 мм. Фильтр HOYA Variable Density II позволяет свободно изменять выдержку в соответствии с желаемым эффектом, оставляя при этом постоянное значение диафрагмы. Эффективен для размытия движения, например, при съёмке водопадов, автомобилей или размытии динамичного фона за неподвижным объектом.

 Фильтр с переменной плотностью незаменим для видеоблогеров и профессиональных создателей видеоконтента, он позволяет динамично подстраиваться под меняющиеся световые условия съёмок.

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