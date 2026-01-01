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Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 95 мм ультрафиолетовый фильтр
Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 95 мм ультрафиолетовый фильтр
Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 95 мм ультрафиолетовый фильтр
Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 95 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 95 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7450

Ультрафиолетовый светофильтр Hoya UV(O) Fusion Antistatic 95 мм имеет антистатическое покрытие, которое отталкивает пыль и не даёт ей оседать на поверхности фильтра. Кроме того, оно обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому фильтр дольше остается чистым и легче отчищается, а капли дождя сбегают по фильтру, не задерживаясь. Диаметр - 95 мм.

Описание

Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 95 мм ультрафиолетовый фильтр

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