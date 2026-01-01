Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 86 мм ультрафиолетовый фильтр

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Ультрафиолетовый светофильтр Hoya UV(O) Fusion Antistatic 86 мм имеет антистатическое покрытие, которое отталкивает пыль и не даёт ей оседать на поверхности фильтра. Кроме того, оно обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому фильтр дольше остается чистым и легче отчищается, а капли дождя сбегают по фильтру, не задерживаясь. Диаметр - 86 мм.
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