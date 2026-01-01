Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 112 мм ультрафиолетовый фильтр

B+W MASTER 010 UV MRC nano светофильтр ультрафиолетовый для объектива 112 мм
Ультрафиолетовый светофильтр B+W MASTER 010 UV MRC nano диаметром 112мм надежно защищает переднюю линзу объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев. Светофильтр абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного многослойного просветления MRC Nano с повышенной прочностью к механическому воздействию. Гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин.