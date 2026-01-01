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Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 112 мм ультрафиолетовый фильтр
Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 112 мм ультрафиолетовый фильтр
Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 112 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 112 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7435

Ультрафиолетовый светофильтр Hoya UV(O) Fusion Antistatic 112 мм имеет антистатическое покрытие, которое отталкивает пыль и не даёт ей оседать на поверхности фильтра. Кроме того, оно обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому фильтр дольше остается чистым и легче отчищается, а капли дождя сбегают по фильтру, не задерживаясь. Диаметр - 112 мм.

Описание

Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 112 мм ультрафиолетовый фильтр

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Наличие
в наличии 1-3 шт

B+W MASTER 010 UV MRC nano светофильтр ультрафиолетовый для объектива 112 мм

Ультрафиолетовый светофильтр B+W MASTER 010 UV MRC nano диаметром 112мм надежно защищает переднюю линзу объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев. Светофильтр абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного многослойного просветления MRC Nano с повышенной прочностью к механическому воздействию. Гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин. 

40 800 ₽
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