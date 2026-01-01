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Hoya UV(C) HMC MULTI 40.5 мм ультрафиолетовый фильтр
Hoya UV(C) HMC MULTI 40.5 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya UV(C) HMC MULTI 40.5 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7433

Ультрафиолетовый фильтр Hoya UV(C) HMC MULTI 40.5 мм обеспечит ежедневную защиту от попадания грязи, пыли, капель воды и отпечатков пальцев на линзу объектива. Высококачественное закаленное стекло, специальная поляризационная пленка, высокая светопроницаемость, и стойкость к внешним механическим повреждениям. Диаметр - 40.5 мм.

Описание

Hoya UV(C) HMC MULTI 40.5 мм ультрафиолетовый фильтр

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