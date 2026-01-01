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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Hoya UV(C) HMC 40.5 мм ультрафиолетовый фильтр.
Защитит от воздействия невидимого ультрафиолетового излучения, которое зачастую делает изображение неясным и нечетким в ясный, солнечный день. Светофильтр HOYA UV(С) HMC обеспечит ежедневную защиту от попадания грязи, пыли, капель воды и отпечатков пальцев на линзу объектива. Оправа светофильтра HOYA UV(С) HMC выполнена из алюминиевого сплава, что придает дополнительную защиту объективу.
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