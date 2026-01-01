Артикул: DAN-7430

Hoya UV(C) HMC 37 мм ультрафиолетовый фильтр.

Защитит от воздействия невидимого ультрафиолетового излучения, которое зачастую делает изображение неясным и нечетким в ясный, солнечный день. Светофильтр HOYA UV(С) HMC обеспечит ежедневную защиту от попадания грязи, пыли, капель воды и отпечатков пальцев на линзу объектива. Оправа светофильтра HOYA UV(С) HMC выполнена из алюминиевого сплава, что придает дополнительную защиту объективу.