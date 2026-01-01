Hoya UV-IR HMC 67 мм ультрафиолетовый фильтр

Артикул: DAN-7456

Ультрафиолетовый фильтр Hoya UV-IR HMC 67 мм предназначен специально для защиты от ультрафиолетового излучения, а также позволяет повысить четкость и контрастность изображения во время съемки при ярком солнечном свете. Полностью бесцветен, покрытый рядом чрезвычайно тонких, частично-отражающих слоев, по толщине аналогичных мультизащитному просветлению; не блокирует светопередачу и в тоже время препятствует вмешательству нежелательных УФ и ИК излучений. Диаметр - 67 мм.