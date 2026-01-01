Hoya UV-IR HMC 58 мм ультрафиолетовый фильтр

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Ультрафиолетовый фильтр Hoya UV-IR HMC 58 мм предназначен специально для защиты от ультрафиолетового излучения, а также позволяет повысить четкость и контрастность изображения во время съемки при ярком солнечном свете. Полностью бесцветен, покрытый рядом чрезвычайно тонких, частично-отражающих слоев, по толщине аналогичных мультизащитному просветлению; не блокирует светопередачу и в тоже время препятствует вмешательству нежелательных УФ и ИК излучений. Диаметр - 58 мм.
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