images
images

Hoya UV-IR HMC 49 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7451

Ультрафиолетовый фильтр Hoya UV-IR HMC 49 мм предназначен специально для защиты от ультрафиолетового излучения, а также позволяет повысить четкость и контрастность изображения во время съемки при ярком солнечном свете. Полностью бесцветен, покрытый рядом чрезвычайно тонких, частично-отражающих слоев, по толщине аналогичных мультизащитному просветлению; не блокирует светопередачу и в тоже время препятствует вмешательству нежелательных УФ и ИК излучений. Диаметр - 49 мм.

Описание

Hoya UV-IR HMC 49 мм ультрафиолетовый фильтр

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

«Международный Мастер Фотожурналистики» Владимир Вяткин
«Международный Мастер Фотожурналистики» Владимир Вяткин
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Новая жизнь старого объектива
Новая жизнь старого объектива
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.