Hoya UV HD NANO 72 мм ультрафиолетовый фильтр

Преимущества фильтра HOYA HD nano UV:
- 32 просветляющих слоя.
- Водо- и жироотталкивающие свойства, а также защита от царапин существенно упрощают уход за фильтром.
- Просветление в 8 раз более стойкое к износу по сравнению с обычными фильтрами.
- Закаленное стекло.
- Ультрафиолетовое стекло высокого разрешения (отсекает ультрафиолет до 370 нм).
- Химически улучшенное оптическое стекло прочнее обычного в 4 раза.
- Очень тонкая оправа, можно использовать с широкоугольными объективами.
- Прочная конструкция.