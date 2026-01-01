images
Hoya UV HD NANO 67 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya UV HD NANO 67 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7411

Ультрафиолетовый фильтр Hoya UV HD NANO 67 мм в несколько раз прочнее обычных фильтров, он борется с нежелательной синевой и пленкой в кадре и является прекрасной защитой передней линзы объектива.

Описание

Преимущества фильтра HOYA HD nano UV: 

 - 32 просветляющих слоя.

 - Водо- и жироотталкивающие свойства, а также защита от царапин существенно упрощают уход за фильтром. 

 - Просветление в 8 раз более стойкое к износу по сравнению с обычными фильтрами.  

 - Закаленное стекло. 

 - Ультрафиолетовое стекло высокого разрешения (отсекает ультрафиолет до 370 нм).  

 - Химически улучшенное оптическое стекло прочнее обычного в 4 раза. 

 - Очень тонкая оправа, можно использовать с широкоугольными объективами. 

 - Прочная конструкция.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.