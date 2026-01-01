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Hoya UV HD NANO 62 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya UV HD NANO 62 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7410

Ультрафиолетовый фильтр Hoya UV HD NANO 62 мм в несколько раз прочнее обычных фильтров, он борется с нежелательной синевой и пленкой в кадре и является прекрасной защитой передней линзы объектива.

Описание

Преимущества фильтра HOYA HD nano UV: 

 - 32 просветляющих слоя.

 - Водо- и жироотталкивающие свойства, а также защита от царапин существенно упрощают уход за фильтром. 

 - Просветление в 8 раз более стойкое к износу по сравнению с обычными фильтрами.  

 - Закаленное стекло. 

 - Ультрафиолетовое стекло высокого разрешения (отсекает ультрафиолет до 370 нм).  

 - Химически улучшенное оптическое стекло прочнее обычного в 4 раза. 

 - Очень тонкая оправа, можно использовать с широкоугольными объективами. 

 - Прочная конструкция.

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