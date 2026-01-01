Hoya UV HD NANO 52 мм ультрафиолетовый фильтр

Описание

Преимущества фильтра HOYA HD nano UV:

- 32 просветляющих слоя.

- Водо- и жироотталкивающие свойства, а также защита от царапин существенно упрощают уход за фильтром.

- Просветление в 8 раз более стойкое к износу по сравнению с обычными фильтрами.

- Закаленное стекло.

- Ультрафиолетовое стекло высокого разрешения (отсекает ультрафиолет до 370 нм).

- Химически улучшенное оптическое стекло прочнее обычного в 4 раза.

- Очень тонкая оправа, можно использовать с широкоугольными объективами.

- Прочная конструкция.