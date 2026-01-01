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Hoya UV FUSION ONE 77 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya UV FUSION ONE 77 мм ультрафиолетовый фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7404

 Hoya UV FUSION ONE 77 мм ультрафиолетовый фильтр имеет 18 слоев просветления, которые обеспечивают сверхвысокий коэффициент светопропускания, отсекает ультрафиолетовую составляющую света. Покрытие стекла устойчиво к жиру и отпечаткам пальцев, гидрофобное покрытие позволяет легко очищать поверхность фильтра. Изготовлен из оптического стекла HOYA профессионального качества, тонкая оправа.

Описание

Hoya UV FUSION ONE 77 мм ультрафиолетовый фильтр

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