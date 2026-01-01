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Hoya STAR4/CROSS SCREEN PRO1D 77 мм лучевой фильтр

Hoya STAR4/CROSS SCREEN PRO1D 77 мм лучевой фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7364

Лучевой фильтр Hoya STAR4/CROSS SCREEN PRO1D 77 мм добавляет изображению смягчающий эффект и крестообразные лучи в местах с ярко выраженными источниками света. Особенностью конструкции фильтра является специальное волокно между двумя прозрачными стеклами. Оправа вращается, что позволяет направлять лучи как вам нужно. Многослойное просветляющее покрытие предотвращает появление нежелательных бликов и ореолов. Благодаря тонкому профилю оправы фильтр можно использовать на широкоугольных объективах без виньетирования.

Описание

Hoya STAR4/CROSS SCREEN PRO1D 77 мм лучевой фильтр

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