Hoya STAR4/CROSS SCREEN PRO1D 58 мм лучевой фильтр

Артикул: DAN-7360

Лучевой фильтр Hoya STAR4/CROSS SCREEN PRO1D 58 мм добавляет изображению смягчающий эффект и крестообразные лучи в местах с ярко выраженными источниками света. Особенностью конструкции фильтра является специальное волокно между двумя прозрачными стеклами. Оправа вращается, что позволяет направлять лучи как вам нужно. Многослойное просветляющее покрытие предотвращает появление нежелательных бликов и ореолов. Благодаря тонкому профилю оправы фильтр можно использовать на широкоугольных объективах без виньетирования.