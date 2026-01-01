Hoya STAR-SIX 77 мм лучевой фильтр

Описание

Подходящий для ежедневного использования лучевой фильтр Hoya Star-Six с диаметром резьбы 77мм, который дает возможность получить эффект с шестью дополнительными лучиками от объектов яркого света. Длина лучей зависит от размера и яркости источников, фокусного расстояния объектива. Применяется при фотосъемке бликов от металла или стекла, отражений от воды, прожекторов, свечей на дне рождения, ночного города, драгоценностей, ночных сцен, морских пейзажей.