Hoya STAR-SIX 77 мм лучевой фильтр

Подходящий для ежедневного использования лучевой фильтр Hoya Star-Six с диаметром резьбы 77мм, который дает возможность получить эффект с шестью дополнительными лучиками от объектов яркого света. Длина лучей зависит от размера и яркости источников, фокусного расстояния объектива. Применяется при фотосъемке бликов от металла или стекла, отражений от воды, прожекторов, свечей на дне рождения, ночного города, драгоценностей, ночных сцен, морских пейзажей.
Benro SHD TN ULCA WMC 77 мм светофильтр коррекционный для ночной съемки.
Фильтр TrueNight уменьшает типичную для большинства современных городов паразитную засветку. Натриевые и ртутные лампы, используемые в уличном освещении, излучают свет в узком диапазоне видимого спектра (575-600 нм), что приводит к появлению характерного для ночных снимков желто-оранжевого оттенка, который невозможно исправить настройкой баланса белого. Фильтр TrueNight снижают световое загрязнение, создаваемое искусственным освещением, позволяя получать более четкое изображение с естественными цветами и большую контрастность ночного неба.