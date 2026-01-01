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Hoya PROTECTOR PRO1D 55 защитный фильтр 55 мм
Hoya PROTECTOR PRO1D 55 защитный фильтр 55 мм
Hoya PROTECTOR PRO1D 55 защитный фильтр 55 мм

Hoya PROTECTOR PRO1D 55 защитный фильтр 55 мм

Hoya
Артикул: DAN-3069

Защитный фильтр для объектива диаметром 55 мм Hoya PROTECTOR PRO1D.

Защитный фильтр предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из стекла наивысшего качества с многослойным просветлением и имеет низкопрофильную оправу. Диаметр - 55 мм.

Описание

Hoya PROTECTOR PRO1D 55 защитный фильтр 55 мм

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