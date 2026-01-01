Hoya PROTECTOR PRO1D 55 защитный фильтр 55 мм

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Защитный фильтр для объектива диаметром 55 мм Hoya PROTECTOR PRO1D.
Защитный фильтр предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из стекла наивысшего качества с многослойным просветлением и имеет низкопрофильную оправу. Диаметр - 55 мм.
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Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 55-62.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 55-62 мм.