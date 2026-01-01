Hoya PROTECTOR PRO1D 52 защитный фильтр 52 мм

Арт. DAN-3426

Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M Black для петличного микрофона.

Меховая ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Посадочное отверстие эластичное, обеспечивает надежную фиксацию микрофона. Размер - 10 мм. Цвет - черный.