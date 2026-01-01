Hoya PROTECTOR PRO1D 40.5 защитный фильтр 40.5 мм

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Защитный фильтр для объектива диаметром 40,5 мм Hoya PROTECTOR PRO1D.
Защитный фильтр предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из стекла наивысшего качества с многослойным просветлением и имеет низкопрофильную оправу. Диаметр - 40,5 мм.
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