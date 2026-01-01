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Hoya PROTECTOR PRO1D 40.5 защитный фильтр 40.5 мм
Hoya PROTECTOR PRO1D 40.5 защитный фильтр 40.5 мм
Hoya PROTECTOR PRO1D 40.5 защитный фильтр 40.5 мм

Hoya PROTECTOR PRO1D 40.5 защитный фильтр 40.5 мм

Hoya
Артикул: DAN-3064

Защитный фильтр для объектива диаметром 40,5 мм Hoya PROTECTOR PRO1D.

Защитный фильтр предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из стекла наивысшего качества с многослойным просветлением и имеет низкопрофильную оправу. Диаметр - 40,5 мм.

Описание

Hoya PROTECTOR PRO1D 40.5 защитный фильтр 40.5 мм

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