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Hoya PROTECTOR FUSION ONE 55 мм защитный фильтр

Hoya PROTECTOR FUSION ONE 55 мм защитный фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7338

Светофильтр Hoya PROTECTOR FUSION ONE 55 мм защитный Серия HOYA Fusion ONE дополняет прекрасно зарекомендовавшую себя серию фильтров Pro 1D, которую высоко ценят фотографы-любители и профессионалы по всему миру. Серия Fusion ONE — качественные светофильтры с характеристиками, которые непременно оценят фотографы: многослойное просветление исключительно высокое светопропускание высококачественное оптическое стекло тонкая оправа На поверхность светофильтра нанесено жиро- и влагоотталкивающее покрытие.

Описание

Hoya PROTECTOR FUSION ONE 55 мм защитный фильтр

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