Hoya PL-CIR UX 52 мм поляризационный фильтр

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR UX 52 мм предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Диаметр - 52 мм.
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