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Hoya PL-CIR UX 52 мм поляризационный фильтр

Hoya PL-CIR UX 52 мм поляризационный фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7306

Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR UX 52 мм предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Диаметр - 52 мм.

Описание

Hoya PL-CIR UX 52 мм поляризационный фильтр

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