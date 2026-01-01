Артикул: DAN-7286

Hoya PL-CIR SUP HMC 55 мм поляризационный фильтр.

Поляризационный светофильтр с улучшенным многослойным покрытием и максимальным светопропусканием. Предназначен для удаления нежелательных отражений и бликов от неметаллических поверхностей. Также позволяет повысить контраст и насыщенность цвета. Имеет нейтральный цветовой баланс и не нарушает цветопередачу.