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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Hoya PL-CIR SUP HMC 55 мм поляризационный фильтр.
Поляризационный светофильтр с улучшенным многослойным покрытием и максимальным светопропусканием. Предназначен для удаления нежелательных отражений и бликов от неметаллических поверхностей. Также позволяет повысить контраст и насыщенность цвета. Имеет нейтральный цветовой баланс и не нарушает цветопередачу.
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