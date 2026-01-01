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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Hoya PL-CIR HD 62 мм поляризационный фильтр.
Отражаясь от любой поверхности, свет становится поляризованным, и данный светофильтр служит для отбора таких поляризованных лучей. Поляризационный фильтр позволит вам удалять нежелательный блики и отражения с плоских неметеллических поверхностей (стекло, вода) а так же делать изображение более контрастным и насыщенным.
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