images
Hoya PL-CIR HD 62 мм поляризационный фильтр

Hoya PL-CIR HD 62 мм поляризационный фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7203

Hoya PL-CIR HD 62 мм поляризационный фильтр. 

Отражаясь от любой поверхности, свет становится поляризованным, и данный светофильтр служит для отбора таких поляризованных лучей. Поляризационный фильтр позволит вам удалять нежелательный блики и отражения с плоских неметеллических поверхностей (стекло, вода) а так же делать изображение более контрастным и насыщенным. 

Описание

Hoya PL-CIR HD 62 мм поляризационный фильтр

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Почему нужно готовиться заранее к видеосъемке. 5 поводов
Почему нужно готовиться заранее к видеосъемке. 5 поводов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.