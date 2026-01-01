Артикул: DAN-7203

Hoya PL-CIR HD 62 мм поляризационный фильтр.

Отражаясь от любой поверхности, свет становится поляризованным, и данный светофильтр служит для отбора таких поляризованных лучей. Поляризационный фильтр позволит вам удалять нежелательный блики и отражения с плоских неметеллических поверхностей (стекло, вода) а так же делать изображение более контрастным и насыщенным.

