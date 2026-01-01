Hoya HMC 52 мм UV(0) ультрафиолетовый фильтр

Артикул: DAN-7384

Ультрафиолетовый фильтр Hoya HMC 52 мм UV(0) с прекрасной устойчивостью к бликам и переотражениям. Благодаря многослойному просветлению среднее светопропускание находится на уровне 97%, что даёт хороший контраст и правильный цветовой баланс. Фильтры HOYA HMC рекомендуются для современных мультипросветленных объективов.

Диаметр - 52 мм.