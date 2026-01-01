Hoya HMC 127 мм UV(0) ультрафиолетовый фильтр

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Ультрафиолетовый фильтр Hoya HMC 127 мм UV(0) с прекрасной устойчивостью к бликам и переотражениям. Благодаря многослойному просветлению среднее светопропускание находится на уровне 97%, что даёт хороший контраст и правильный цветовой баланс. Фильтры HOYA HMC рекомендуются для современных мультипросветленных объективов.
Диаметр - 127 мм.
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