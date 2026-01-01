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Hoya Diffuser 40,5 смягчающий светофильтр
Hoya Diffuser 40,5 смягчающий светофильтр

Hoya Diffuser 40,5 смягчающий светофильтр

Hoya
Артикул: DAN-4931

Смягчающий светофильтр Hoya Diffuser 40,5.

Смягчающий (диффузионный) фильтр диаметром 40,5 мм, смягчает изображение по всему полю кадра без изменения цветового баланса. Предохраняет линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из стекла наивысшего качества, может сочетаться с дополнительными фильтрами для творческих эффектов.

Описание

Hoya Diffuser 40,5 смягчающий светофильтр

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