Hoya Diffuser 40,5 смягчающий светофильтр

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Смягчающий светофильтр Hoya Diffuser 40,5.
Смягчающий (диффузионный) фильтр диаметром 40,5 мм, смягчает изображение по всему полю кадра без изменения цветового баланса. Предохраняет линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из стекла наивысшего качества, может сочетаться с дополнительными фильтрами для творческих эффектов.
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