Hoya Diffuser 40,5 смягчающий светофильтр

Артикул: DAN-4931

Смягчающий светофильтр Hoya Diffuser 40,5.

Смягчающий (диффузионный) фильтр диаметром 40,5 мм, смягчает изображение по всему полю кадра без изменения цветового баланса. Предохраняет линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из стекла наивысшего качества, может сочетаться с дополнительными фильтрами для творческих эффектов.