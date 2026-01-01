Fotorgear Pro II Landscape Bundle + case adapter комплект светофильтров 67мм
Артикул: OLE-4359

Полный светофильтров серии Pro II:  CPL, VND, Star Flare, Gold Streak,  Black Mist. Диаметр светофильтров 67 мм. Устанавливаются на смартфон благодаря фирменному креплению на чехле Fotorgear.

Описание

Круговой поляризационный фильтр  CPL помогает избавиться от бликов и отражений на неметаллических поверхностях, а также усиливает контрастность цветов, устраняя световую дымку. Он идеально подходит для съёмки природных и ландшафтных сцен.

Регулируемый нейтральный светофильтр VND с диапазоном от 2 до 6 ступеней позволяет плавно уменьшать интенсивность света, попадающего на сенсор, что даёт возможность снимать с определёнными параметрами выдержки даже при очень ярком солнечном свете.

Светофильтр Star Flare создаёт эффект звёздного сияния, делая источники света похожими на звёзды, что идеально подходит для праздничных и волшебных снимков.

Светофильтр Gold Streak создаёт эффект, похожий на дорогую анаморфную оптику. Свет от источников становится тёплым и золотистым, как будто растянутым в горизонтальную линию.

Светофильтр Black Mist обеспечивает размытость источников света, выравнивает текстуру кожи и смягчает контрастность.

Характеристики:

  • Линз в комплекте 5 шт
  • Крепление в комплекте адаптер на чехол/клетку
  • Вид светофильтра ND (нейтральный), CPL (круговой поляризационный), Mist/Diffusion (размытие), Streak (блики от источника света), Star-cross (блики в виде звезды)
  • Диаметр светофильтра 67 мм
  • Вес 464 г




Комплектация

  • светофильтр CPL
  • светофильтр VND
  • светофильтр Star Flare
  • светофильтр Gold Streak
  • светофильтр Black Mist
  • адаптер для установки на чехол Pro II
  • кейс

Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
