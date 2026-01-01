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B+W (1067874) F-Pro S03 MRC Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива 46 мм

B+W (1067874) F-Pro S03 MRC Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива 46 мм

B+W
Артикул: NVF-5532

B+W F-Pro S03 MRC 46 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 46.

Описание

B+W (1067874) F-Pro S03 MRC Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива 46 мм

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