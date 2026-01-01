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Bessa UV/CP-L/ND4 комплект светофильтров в мягком кофре 58 мм
Bessa UV/CP-L/ND4 комплект светофильтров в мягком кофре 58 мм
Bessa UV/CP-L/ND4 комплект светофильтров в мягком кофре 58 мм
Bessa UV/CP-L/ND4 комплект светофильтров в мягком кофре 58 мм

Bessa UV/CP-L/ND4 комплект светофильтров в мягком кофре 58 мм

Bessa
Артикул: NVF-9180

Bessa UV/CP-L/ND4 – комплект светофильтров диаметром 58 мм. 

Комплект из трех светофильтров для объектива диаметром 58 мм. Изготовлены из МС-стекла и алюминия. Для удобства хранения и переноски упакованы в магкий кофр.

Описание

MC UV фильтр ультрафиолетовый. Светофильтр предназначен для защиты передней линзы объектива от ультрафиолетовых лучей, а также частиц пыли, грязи и капель воды. Устанавливается путем закручивания светофильтра в резьбовое крепление объектива. 

MC CPL фильтр поляризационный. Светофильтр предназначен для уменьшения бликов от отражающих поверхностей, например, воды и стекла; усиления цвета и уменьшения контраста в пейзажных съемках. Устанавливается путем закручивания светофильтра в резьбовое крепление объектива.

ND-4 фильтр нейтрально-серый. Фильтр нейтральной плотности, который поможет сделать размытие движущихся объектов или красиво сфотографировать водопад. Подобный эффект удобен тем, что позволяет "избавиться" от людей на оживленной площади, чтобы сфотографировать архитектуру, сделать портрет на открытой диафрагме и уменьшить глубину резкости.

Комплектация

  • Светофильтр МС-UV (ультрафиолетовый) диаметром 49 мм – 1 шт.
  • Светофильтр МС-СPL (поляризационный) диаметром 49 мм – 1 шт.
  • Светофильтр ND-4 (нейтрально-серый) диаметром 49 мм – 1 шт.
  • Мягкий кофр для хранения и транспортировки светофильтров – 1 шт.
  • Микрофибра для чистки оптики – 1 шт.

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