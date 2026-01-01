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Bessa MC Slim UV фильтр ультрафиолетовый для объектива 77 мм
Bessa MC Slim UV фильтр ультрафиолетовый для объектива 77 мм
Bessa MC Slim UV фильтр ультрафиолетовый для объектива 77 мм
Bessa MC Slim UV фильтр ультрафиолетовый для объектива 77 мм
Bessa MC Slim UV фильтр ультрафиолетовый для объектива 77 мм
Bessa MC Slim UV фильтр ультрафиолетовый для объектива 77 мм

Bessa MC Slim UV фильтр ультрафиолетовый для объектива 77 мм

Bessa
Артикул: NVF-9168

Bessa MC Slim UV – фильтр ультрафиолетовый для объектива диаметром 77 мм.

Светофильтр предназначен для защиты передней линзы объектива от ультрафиолетовых лучей, а также частиц пыли, грязи и капель воды. Устанавливается путем закручивания светофильтра в резьбовое крепление объектива. Изготовлен из МС-стекла и алюминия. Диаметр – 77 мм.

Описание

Bessa MC Slim UV фильтр ультрафиолетовый для объектива 77 мм

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