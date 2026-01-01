Bessa MC Slim UV фильтр ультрафиолетовый для объектива 55 мм

Артикул: NVF-9163

Bessa MC Slim UV – фильтр ультрафиолетовый для объектива диаметром 55 мм.

Светофильтр предназначен для защиты передней линзы объектива от ультрафиолетовых лучей, а также частиц пыли, грязи и капель воды. Устанавливается путем закручивания светофильтра в резьбовое крепление объектива. Изготовлен из МС-стекла и алюминия. Диаметр – 55 мм.