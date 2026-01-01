Bessa MC Slim UV фильтр ультрафиолетовый для объектива 52 мм

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Bessa MC Slim UV – фильтр ультрафиолетовый для объектива диаметром 52 мм.
Светофильтр предназначен для защиты передней линзы объектива от ультрафиолетовых лучей, а также частиц пыли, грязи и капель воды. Устанавливается путем закручивания светофильтра в резьбовое крепление объектива. Изготовлен из МС-стекла и алюминия. Диаметр – 52 мм.
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