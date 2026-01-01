images
images
images
images
images
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 52 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 52 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 52 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 52 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 52 мм

Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 52 мм

Bessa
Артикул: NVF-9170

Bessa MC Slim CPL – фильтр поляризационный для объектива диаметром 52 мм.

Светофильтр предназначен для уменьшения бликов от отражающих поверхностей, например, вода и стекло; усиления цвета и уменьшения контраста в пейзажных съемках. Устанавливается путем закручивания светофильтра в резьбовое крепление объектива. Изготовлен из МС-стекла и алюминия. Диаметр – 52 мм.

Описание

Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 52 мм

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Антон Корбейн - самый роковый фотограф современности
Антон Корбейн - самый роковый фотограф современности
Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Александр Гальперин – мастер комбинированных съемок, сторонник простоты и ясности поэтического образа
Александр Гальперин – мастер комбинированных съемок, сторонник простоты и ясности поэтического образа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.