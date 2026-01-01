Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 49 мм

Cветодиодный накамерный осветитель Grifon LED-36 предназначен для съемки видео. С его помощью создается оптимальный свет.
Цветовая температура 3200К, угол освещения составляет 60 градусов. Вес - 0,1 кг. Мощность 1,3 Вт
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bessa MC Slim CPL – фильтр поляризационный для объектива диаметром 49 мм.
Светофильтр предназначен для уменьшения бликов от отражающих поверхностей, например, вода и стекло; усиления цвета и уменьшения контраста в пейзажных съемках. Устанавливается путем закручивания светофильтра в резьбовое крепление объектива. Изготовлен из МС-стекла и алюминия. Диаметр – 49 мм.
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Cветодиодный накамерный осветитель Grifon LED-36 предназначен для съемки видео. С его помощью создается оптимальный свет.
Цветовая температура 3200К, угол освещения составляет 60 градусов. Вес - 0,1 кг. Мощность 1,3 Вт