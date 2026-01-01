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Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 49 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 49 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 49 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 49 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 49 мм

Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 49 мм

Bessa
Артикул: NVF-9169

Bessa MC Slim CPL – фильтр поляризационный для объектива диаметром 49 мм.

Светофильтр предназначен для уменьшения бликов от отражающих поверхностей, например, вода и стекло; усиления цвета и уменьшения контраста в пейзажных съемках. Устанавливается путем закручивания светофильтра в резьбовое крепление объектива. Изготовлен из МС-стекла и алюминия. Диаметр – 49 мм.

Описание

Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 49 мм

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