Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 49 мм

Артикул: NVF-9169

Bessa MC Slim CPL – фильтр поляризационный для объектива диаметром 49 мм.

Светофильтр предназначен для уменьшения бликов от отражающих поверхностей, например, вода и стекло; усиления цвета и уменьшения контраста в пейзажных съемках. Устанавливается путем закручивания светофильтра в резьбовое крепление объектива. Изготовлен из МС-стекла и алюминия. Диаметр – 49 мм.