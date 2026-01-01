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Benro SHD UV L39+H ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр ультрафиолетовый
Benro SHD UV L39+H ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр ультрафиолетовый

Benro SHD UV L39+H ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр ультрафиолетовый

Benro
Артикул: MTG-0658

Benro SHD UV L39+H ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр ультрафиолетовый. 

Benro SHD UV L39+H ULCA WMC 95 мм - светофильтр ультрафиолетовый фильтр предназначен для поглощения ультрафиолетового света и уменьшения голубоватого оттенка дневного света. Помимо уменьшения нежелательных синих оттенков, не создается дополнительная окраска или дополнительный контраст. При использовании этого фильтра не требуется коррекция экспозиции.

Описание

Изготовлен из немецкого оптического стекла Schott B270 для получения кристально чистого и четкого изображения.

Покрытие L39 - поглощает вредные ультрафиолетовые лучи (<390 Нм) и избавляет от синеватой дымки. 

Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает переднюю линзу объектива от повреждений.

16-слойное мульти просветление ULCA Multi-Coating - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 99,0% при 420-680 Нм).

Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

Оптическая технология HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку. 

Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.

Одна из самых тонких (Slim) оправ фильтра на рынке - исключает виньетирование на широкоугольных объективах, сохраняет профиль фильтра более компактным.

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