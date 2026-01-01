Benro SHD UV L39+H ULCA WMC Ø 37 мм светофильтр ультрафиолетовый

Артикул: DAN-8238

Benro SHD UV L39+H ULCA WMC 37 мм светофильтр ультрафиолетовый фильтр предназначен для поглощения ультрафиолетового света и уменьшения голубоватого оттенка дневного света. Помимо уменьшения нежелательных синих оттенков, не создается дополнительная окраска или дополнительный контраст. При использовании этого фильтра не требуется коррекция экспозиции.

