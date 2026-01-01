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Benro SHD TN ULCA WMC 77 мм светофильтр коррекционный для ночной съемки
Benro SHD TN ULCA WMC 77 мм светофильтр коррекционный для ночной съемки

Benro SHD TN ULCA WMC 77 мм светофильтр коррекционный для ночной съемки

Benro
Артикул: DAN-8236

Benro SHD TN ULCA WMC 77 мм светофильтр коррекционный для ночной съемки.

Фильтр TrueNight уменьшает типичную для большинства современных городов паразитную засветку.  Натриевые и ртутные лампы, используемые в уличном освещении, излучают свет в узком диапазоне видимого спектра (575-600 нм), что приводит к появлению характерного для ночных снимков желто-оранжевого оттенка, который невозможно исправить настройкой баланса белого. Фильтр TrueNight снижают световое загрязнение, создаваемое искусственным освещением, позволяя получать более четкое изображение с естественными цветами и большую контрастность ночного неба.

Описание

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.

15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание > 99,0% при 420-680 нм).

Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку. 

Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.

Одна из самых тонких (Slim) оправ фильтра на рынке - исключает виньетирование на широкоугольных объективах, сохраняет профиль фильтра более компактным.

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