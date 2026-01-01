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Benro SHD NDX-HD LIMIT ULCA WMC 82 мм светофильтр переменной плотности нейтрально серый
Benro SHD NDX-HD LIMIT ULCA WMC 82 мм светофильтр переменной плотности нейтрально серый

Benro SHD NDX-HD LIMIT ULCA WMC 82 мм светофильтр переменной плотности нейтрально серый

Benro
Артикул: DAN-8203

Benro SHD NDX-HD LIMIT ULCA WMC 82 мм светофильтр нейтрально серый, переменной плотности, обеспечивает уменьшение экспозиции от 1 до 9 ступеней.

Описание

Плотность нейтрального фильтра создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.
• Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
• 29-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
• Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
• Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
• Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.
• Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.
• Самая тонкая (Slim) оправа фильтра с переменной плотностью на рынке (всего 5.3 мм) - исключает виньетирование на широкоугольных объективах.

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