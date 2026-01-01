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Benro SHD NDX-1K LIMIT ULCA WMC 82 мм светофильтр переменной плотности нейтрально серый
Benro SHD NDX-1K LIMIT ULCA WMC 82 мм светофильтр переменной плотности нейтрально серый
Benro SHD NDX-1K LIMIT ULCA WMC 82 мм светофильтр переменной плотности нейтрально серый

Benro SHD NDX-1K LIMIT ULCA WMC 82 мм светофильтр переменной плотности нейтрально серый

Benro
Артикул: DAN-8199

Светофильтр Benro SHD NDX4-1K LIMIT ULCA WMC 82 мм - нейтральный фильтр с переменной плотностью (ND 4-1000), который обеспечивает уменьшение экспозиции от 2 до 10 ступеней, его плотность создает затемнение всего изображения, не влияет на цветопередачу, подходит для сочетания с другими фильтрами.

Описание

Особенности:

  • Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
    29-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
  • Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
  • Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
  • Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.
  • Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.
  • Самых тонкая (Slim) оправа фильтра с переменной плотностью на рынке (всего 5.3 мм) - исключает виньетирование на широкоугольных объективах.

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