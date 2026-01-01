Benro SHD NDX-1K LIMIT ULCA WMC 82 мм светофильтр переменной плотности нейтрально серый

Особенности:
- Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
29-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
- Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
- Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
- Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.
- Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.
- Самых тонкая (Slim) оправа фильтра с переменной плотностью на рынке (всего 5.3 мм) - исключает виньетирование на широкоугольных объективах.