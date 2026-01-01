Benro SHD NDX-1K LIMIT ULCA WMC 82 мм светофильтр переменной плотности нейтрально серый

Артикул: DAN-8199

Светофильтр Benro SHD NDX4-1K LIMIT ULCA WMC 82 мм - нейтральный фильтр с переменной плотностью (ND 4-1000), который обеспечивает уменьшение экспозиции от 2 до 10 ступеней, его плотность создает затемнение всего изображения, не влияет на цветопередачу, подходит для сочетания с другими фильтрами.