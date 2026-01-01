Benro SHD NDX-1K LIMIT ULCA WMC 77 мм светофильтр переменной плотности нейтрально серый

Описание

Светофильтр Benro SHD NDX4-1K LIMIT ULCA WMC 77 мм - нейтральный фильтр с переменной плотностью (ND 4-1000), который обеспечивает уменьшение экспозиции от 2 до 10 ступеней.

Его плотность создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Особенности: