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Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro
Артикул: MTG-0651

Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр нейтрально-серый. 

Фильтр нейтральной плотности, который обеспечивает уменьшение экспозиции на 3 ступени. Его плотность 0,9 создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Описание

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.

15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.

Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.

Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку. 

Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.

Одна из самых тонких (Slim) оправ фильтра на рынке - исключает виньетирование на широкоугольных объективах, сохраняет профиль фильтра более компактным.

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