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Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro
Артикул: DAN-8171

Создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется.Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Описание

Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый

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