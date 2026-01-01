Benro SHD ND64 IR ULCA WMC Ø 62 мм светофильтр нейтрально-серый

Описание

Benro SHD ND 64 IR ULCA WMC 62 мм светофильтр нейтрально-серый фильтр нейтральной плотности, который обеспечивает уменьшение экспозиции на 6 ступеней. Его плотность 1,8 создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.