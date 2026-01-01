Benro SHD ND500 IR ULCA WMC Ø 58 мм светофильтр нейтрально-серый

Артикул: DAN-8145

Создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется.Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.