Benro SHD ND32K IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый

Описание

Светофильтр Benro SHD ND32K IR ULCA WMC Ø 82 мм нейтрально-серый нейтральной плотности (ND 32000), который обеспечивает уменьшение экспозиции на 15 ступеней. Его плотность 4,5 создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.