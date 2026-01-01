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Benro SHD ND256 IR ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND256 IR ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND256 IR ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro SHD ND256 IR ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro
Артикул: MTG-0648

Benro SHD ND256 IR ULCA WMC Ø 95 мм светофильтр нейтрально-серый.

Фильтр нейтральной плотности, который обеспечивает уменьшение экспозиции на 8 ступеней. Его плотность 2,4 создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Описание

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.
Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.
Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.
Одна из самых тонких (Slim) оправ фильтра на рынке - исключает виньетирование на широкоугольных объективах, сохраняет профиль фильтра более компактным.

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